Alter Grünen-Vorstand soll's noch mal wuppen

Chemnitz - Der Landesvorstand der sächsischen Grünen bleibt trotz des schlechten Abschneidens bei der Landtagswahl im September und trotz gegenteiliger Ankündigungen im Amt. Alle sechs bisherigen Mitglieder der Parteispitze wurden nun auf einer Landesversammlung in Chemnitz sogar wiedergewählt.

Marie Müser (27, l.) und Christin Furtenbacher (40) wollen als Landesvorsitzende der Grünen nicht weitermachen. Dennoch haben sie sich am Samstag in Chemnitz wiederwählen lassen. © dpa/Heiko Rebsch

Grund sei die bevorstehende Bundestagswahl, wie die Partei bekannt gab.

Ziel sei, "im Bundestagswahlkampf, der in kürzester Zeit organisiert werden muss, auf Erfahrungen und eingespielte Strukturen zu setzen".

Deshalb machen auch die Landesvorsitzenden Marie Müser (27) und Christin Furtenbacher (40) weiter.

Am Samstag wurden sie in Chemnitz in ihrem Amt bestätigt.