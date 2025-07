Keine erneute Kandidatur! Umstrittene Grüne-Jugend-Chefin macht Rückzieher

Jette Nietzard (26) lässt sich im Oktober nicht zur Wiederwahl als Co-Chefin der Grünen Jugend aufstellen. © Sebastian Willnow/dpa

In einer Videobotschaft erklärte die 26-Jährige, dass sie versucht habe, den Blick auf Ungerechtigkeiten zu lenken. "Ziel meiner Kritik waren immer Menschen in Machtpositionen." Sie kritisierte ihre Partei als zu stromlinienförmig.

"Bei den Grünen sind meine Gedanken nicht immer auf Gegenliebe gestoßen", so Nietzard. Schon seit einiger Zeit sei klar, dass sie keine Zukunft "in diesem Bundesvorstand" haben könne und beklagte Anfeindungen.

Die Politikerin hatte mit Äußerungen in sozialen Medien immer wieder Ärger und Unverständnis in den Reihen der Grünen ausgelöst. Im Mai zeigte sie sich auf ihrem privaten Instagram-Kanal mit einem Pullover, auf dem das Kürzel "ACAB" zu lesen war. Es steht für "All Cops Are Bastards" (zu Deutsch: "Alle Polizisten sind Bastarde"). Dazu trug sie eine Kappe mit der kapitalismuskritischen Aufschrift "Eat the rich".

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77, Grüne) forderte Nietzard zum Parteiaustritt auf. Bereits im Januar hatte sich die junge Frau einen Ausrutscher geleistet. Damals postete sie zu Silvester in sozialen Medien: "Männer, die ihre Hand beim Böllern verlieren, können zumindest keine Frauen mehr schlagen." Der Beitrag wurde nach Kritik gelöscht.