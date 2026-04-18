Berliner Grüne veranstalten Mega-Parteitag im Estrel Hotel

Berlin - Die Berliner Grünen starten am Samstag (9.30 Uhr) ihr nach eigenen Angaben größtes Parteitreffen aller Zeiten.

Im Februar kamen die Grünen zum Landesparteitag zusammen. (Archivfoto) © Annette Riedl/dpa

Bei einer zweitägigen Mitgliederversammlung wollen sie bis Sonntag ihre Landesliste für die Berlin-Wahl am 20. September bestimmen.

Wie viele Grünen-Anhänger genau in das Neuköllner Estrel Hotel kommen werden, ist offen. Es könnten aber mehrere tausend sein, denn die Öko-Partei hat in Berlin rund 18.000 Mitglieder.

Jedes Grünen-Mitglied, das für das Abgeordnetenhaus wahlberechtigt ist, kann für die 50 zu vergebenden Listenplätze kandidieren. Gleichzeitig kann jeder Anwesende, der diese Kriterien erfüllt, über die Vergabe der Listenplätze abstimmen.

Vorfestlegungen über Kandidaten und ihre Reihenfolge auf der Liste gibt es nur wenige. Daher dürfte es gerade um aussichtsreiche vordere Plätze auch mehrere Kandidaturen und Gerangel geben.