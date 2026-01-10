12.000 km Gehwege räumen? Für die Stadtreinigung viel zu teuer und unrealistisch

Berlin - Die Berliner Stadtreinigung (BSR) bewertet den Vorschlag der Grünen für einen zentral organisierten Winterdienst auf Geh- und Radwegen als "nicht zielführend".

Das Räumen und Streuen auf Gehwegen sei für die BSR "weitaus komplexer". © Paul Zinken/dpa

Dies entspräche einer zusätzlich zu bearbeitenden Strecke von schätzungsweise 12.000 Kilometern, sagte Pressesprecher Sebastian Harnisch auf Anfrage der Deutschen-Presse-Agentur. Dafür bräuchte die BSR viel mehr Ressourcen, und das für nur "einige wenige Schneetage im Jahr".

Zu bedenken sei auch, dass das Räumen und Streuen auf Gehwegen "weitaus komplexer" sei als auf Fahrbahnen, sagte Harnisch. "Vor diesem Hintergrund halten wir solche Ansätze für nicht zielführend – ganz abgesehen von den damit verbundenen Auswirkungen auf die Höhe der Straßenreinigungsgebühren."

Auch die Variante, dass die BSR einen Winterdienst auf Gehwegen an Fremdfirmen delegiert, erscheine unrealistisch. "Denn nach unserer Kenntnis gibt es hierfür derzeit kein ausreichendes Angebot."

Die Grünen hatten ihren Vorstoß damit begründet, dass die geltende Regelung, dass jeder Hauseigentümer seinen Gehweg-Abschnitt selbst räumen muss, augenscheinlich überhaupt nicht funktioniere.