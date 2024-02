Grünen-Büros in Sachsen mit Eiern und Steinen beworfen

Taucha - Das Abgeordnetenbüro der Grünen in Taucha bei Leipzig ist zum Ziel von Vandalismus geworden. Die Polizei ermittelt - und das nicht nur in Nordsachsen.

Die Polizei bittet bei den Ermittlungen um Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © dpa/Friso Gentsch

Wie die Leipziger Polizeidirektion am Sonntag berichtete, wurde der Vorfall der Behörde bereits am Donnerstag um 14.40 Uhr bekannt. Unbekannte hatten einen Stein in die Schaufensterscheibe geworfen - das Glas splitterte und es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 1000 Euro. Außerdem wurde das Bürofenster mit rohen Eiern beworfen.

Wer hinter der Tat steckt, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Sachbeschädigung aufgenommen.

Auch andernorts kam es zu Vandalismus an Büros der Grünen. In Mittweida in Mittelsachsen hatten Unbekannte gegen die Schaufensterscheibe des Büros getreten.

Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass es sich um zwei Jugendliche handeln soll. Einer habe den Angaben der Polizei nach eine Camouflage-Hose, eine schwarze Jacke, einen grauen Kapuzenpulli und schwarze Schuhe getragen. Der andere soll komplett schwarz gekleidet gewesen sein.