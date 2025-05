Grüne fordern AfD-Verbot: "Warum zögern wir noch?"

Nach dem Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz sehen die Grünen Grund genug, die AfD verbieten zu lassen. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa

Und sollten die Voraussetzungen dafür vorliegen, soll sich die Staatsregierung im Bundesrat für die Initiierung und Vorbereitung eines Verbotsantrags beim Bundesverfassungsgericht einsetzen.

Das fordert die Grünen-Fraktion in einem Dringlichkeitsantrag, der in der Landtagssitzung am Mittwoch beraten werden soll; er liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Um das Ganze zu beschleunigen, soll dann eine Bund-Länder-Kommission eingesetzt werden.

Die Rufe nach der Einleitung eines Verbotsverfahrens waren lauter geworden, nachdem das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft hatte. Wegen des juristischen Vorgehens der AfD liegt die Einstufung aber vorerst auf Eis. Über ein Parteiverbot müsste das Bundesverfassungsgericht entscheiden, auf Antrag von Bundesregierung, Bundestag oder Bundesrat.

"Das über 1000 Seiten umfassende Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz ist klar: Die AfD ist eine gesichert rechtsextreme Partei – ihre Ideologie steht im offenen Widerspruch zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung", sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze.