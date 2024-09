Grünen-Knall! Parteispitze tritt geschlossen zurück

"Wir haben in den vergangenen Tagen intensiv darüber beraten, welche Schritte es braucht", erklärte Nouripour auf die "tiefste Krise seit einer Dekade" seiner Partei bezogen. "Es ist Zeit, die Geschicke dieser großartigen Partei in andere Hände zu legen."

Das verkündeten die Co-Vorsitzenden Ricarda Lang (30) und Omid Nouripour (49) in einer Pressekonferenz am heutigen Mittwochvormittag.

Die Grünen-Co-Chefs Omid Nouripour und Ricarda Lang. © Britta Pedersen/dpa

Zuletzt hatten die Grünen in den drei Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg verheerende Niederlagen kassiert, nur in Sachsen schaffte die Regierungspartei es überhaupt haarscharf in den Landtag.

Auch bundesweit kommen die Grünen aktuellen Umfragen zufolge nur noch auf Werte im einstelligen Prozentbereich.

"Jetzt ist nicht die Zeit, am eigenen Stuhl zu kleben. Jetzt ist die Zeit, Verantwortung zu übernehmen, und wir übernehmen diese Verantwortung, indem wir einen Neustart ermöglichen", sagte Lang deshalb.

Der gesamte Vorstand lege zum Parteitag in Wiesbaden (15. bis 17. November) sein Amt nieder, führe bis dahin aber weiterhin die Geschäfte. Auf dem Parteitag solle dann ein neuer Vorstand gewählt werden.

"Es war mir, es war uns eine große Ehre, dieser Partei zu dienen", schloss Lang.