Grünen-Politiker Gelbhaar Belästigung vorgeworfen: Parteikollegin tritt zurück!

Stefan Gelbhaar (48) von den Berliner Grünen hatte seine Kandidatur für die Bundestagswahl Mitte Dezember kurzfristig zurückgezogen. © Annette Riedl/dpa

Laut einer Recherche des "Tagesspiegel" handelt es sich um Shirin Kreße, Vorsitzende der Grüne-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Mitte.

Die 27-Jährige soll am Samstagnachmittag ihr Mandat niedergelegt haben und aus der Partei ausgetreten sein. Zuvor war bekannt geworden, dass die Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen Stefan Gelbhaar (48) womöglich frei erfunden waren.

Eine "Anne K." hatte dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) eine eidesstattliche Versicherung zu den Anschuldigungen vorgelegt. Später zog der Sender Teile seiner Berichterstattung zurück und räumte ein: "Mit hoher Wahrscheinlichkeit existiert diese Frau gar nicht."

In ihrer Mail an den Kreisvorstand von Mitte gab Shirin Kreße laut "Tagesspiegel" keine Gründe für ihren Rücktritt an. Auch auf schriftliche Anfragen der Zeitung reagierte die Politikerin nicht.