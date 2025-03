Grünen-Politikerin Aminata Touré verabschiedet sich von Instagram

Kiel - Aminata Touré (32, Grüne ), Ministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein , verabschiedete sich am Montag auf Instagram in den Mutterschutz.

Aminata Touré (32, Grüne) verabschiedete sich am Montag in den Mutterschutz. © Screenshot/Instagram/aminajmina

"Auf diesem Kanal wird's nun vorübergehend ruhiger", erklärte sie ihren Followern auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal.



Sie freue sich sehr darauf, Mutter zu werden und merke schon jetzt während der Schwangerschaft die Verantwortung, die sie für ihr Kind und sich trage.



"Gleichzeitig ist der Job als Ministerin zu Recht anspruchsvoll und verlangt vollen Einsatz. Um beiden gerecht zu werden, begebe ich mich in den Mutterschutz und übertrage meine Aufgaben an meine Staatssekretär*innen Silke Schiller-Tobies und Johannes Albig sowie politisch an meinen Kollegen und Umweltminister Tobias Goldschmidt."

Diese Vertretungsregelungen hätten sie in den vergangenen Wochen intensiv vorbereitet. "Ich weiß das Ministerium und die Themen und gesellschaftlichen Gruppen, für die ich Verantwortung trage, also in besten Händen!", so Touré weiter.