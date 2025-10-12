Nach Nietzard-Abschied: Grüne Jugend hat neue Spitze und bleibt auf Linkskurs

Leipzig - Henriette Held (23) und Luis Bobga (23) bilden die neue Spitze der Grünen Jugend. Die provokante alte Chefin Jette Nietzard scheidet mit Tränen. Kommt nun auch ein Neustart im schwierigen Verhältnis zur Partei?

Sie sind die Neuen an der Spitze der Grünen Jugend: Henriette Held (23) und Luis Bobga (23) wurden Bundeskongress der Grünen-Nachwuchsorganisation als neue Bundessprecher gewählt. © Sebastian Willnow/dpa

Held wurde beim Bundeskongress der Grünen-Nachwuchsorganisation in Leipzig mit 93,6 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt, Bobga mit deutlich schlechteren 76,2 Prozent. Beide hatten keine Konkurrenz und hielten umjubelte Bewerbungsreden.

Die Grüne Jugend beschloss auch ein Arbeitsprogramm - darin nehmen sie sich vor, für "radikale Umverteilung und soziale Gerechtigkeit" zu kämpfen.

Die neuen Bundessprecher, wie die Grüne Jugend ihre Chefs nennt, sind beide 23 Jahre alt. Held studiert in Greifswald Klima- und Umweltrecht und leitete bisher den Jugendverband in Mecklenburg-Vorpommern. "Die Klimakrise, die ist kein Naturphänomen, die ist eine Klassenfrage und eine Frage der sozialen Gerechtigkeit", sagte sie in ihrer Bewerbungsrede. Sie will die Lage Ostdeutschlands stärker auf die Agenda heben.

Den Grünen wirft Held die Beteiligung an Verschärfungen der Asylpolitik in den vergangenen Jahren vor, sie will sich für einen linkeren Kurs einsetzen.