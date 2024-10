Schock für die Hamburger Grünen! Umweltsenator Kerstan macht Schluss

Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (58/Grüne) zieht sich aus der Politik zurück. © Georg Wendt/dpa

"Nach langer und gründlicher Überlegung habe ich mich entschieden, zur nächsten Bürgerschaftswahl im März 2025 nicht wieder anzutreten und nach dem Ende dieser Legislaturperiode nicht mehr für das Amt als Umweltsenator zur Verfügung zu stehen", sagte der Grünen-Politiker dem "Hamburger Abendblatt".

Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen. Grund für seinen Entschluss seien gesundheitliche Probleme.

"Meine Krebserkrankung vor knapp drei Jahren, die ich Gott sei Dank überwunden habe, hat viel Kraft gekostet und mich in den vergangenen Monaten mehr und mehr darüber nachdenken lassen, wo ich stehe, was ich bisher erreicht habe und ob und wie ich weitermachen will", so Kerstan.

Er habe vieles erreicht und umgesetzt von den Themen und Projekten, deretwegen er vor mehr als 25 Jahren in die Politik gegangen sei. Die Frage, ob er für die nächsten fünf Jahre neue Ziele mit der gleichen Leidenschaft, Kraft und dem erforderlichen unbedingten Willen verfolgen könne, "muss ich realistischer- und ehrlicherweise mit Nein beantworten", sagte der 58-Jährige.