Thüringer Grüne bereiten AfD-Verbotsverfahren vor

Einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag haben Grünen-Delegierte auf einer Landesdelegiertenkonferenz am Samstag in Jena beschlossen.

Außerdem forderte sie, die Geschäftsordnung des Landtags zu ändern. Bisher ist es so, dass die stärkste Fraktion im Landtag die Landtagspräsidentin oder den Landtagspräsidenten stellt.

In Umfragen lag die AfD zuletzt auf dem ersten Platz - es könnte also sein, dass sie nach der Landtagswahl am 1. September den Landtagspräsidenten stellt.