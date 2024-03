Billiglohnland Sachsen: Wagenknecht geht auf Kretschmer los

Macht Sachsens Regierungs-Chef Kretschmer verantwortlich für das niedrige Lohnniveau im Freistatt - BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht (54). © Britta Pedersen/dpa

"413.000 Beschäftigte in Sachsen verdienen unter 14 Euro in der Stunde – viele haben sogar weniger als 13 Euro", stellte BSW-Chefin Wagenknecht (54) am Wochenende empört fest.

Zuvor hatte die Bundestagsabgeordnete eine Auswertung zu Beschäftigungsverhältnissen und Verdiensten beim Statistischen Bundesamt in Auftrag gegeben.

Demnach kommt fast jeder vierte Beschäftigte (24,1 Prozent) in Sachsen auf einen Stundenlohn von weniger als 14 Euro. 260.000 Arbeitnehmer (15,2 Prozent) liegen sogar unter 13 Euro.

Dass Sachsen einen der größten Niedriglohnsektoren Deutschlands hat, sei auch "die schwache Bilanz des Ministerpräsidenten", meint Wagenknecht.

Und behauptet: "Herr Kretschmer hat sich nie sonderlich für Arbeitnehmer in Sachsen eingesetzt."