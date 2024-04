Staatsanwalt befasst sich mit Maximilian Krah: Hat der AfD-Mann sein Land verraten?

Im Chat soll von "Kompensationen" an den Politiker die Rede sein. Darüber hinaus soll bei der Befragung eine vierstellige Summe Bargeld bei Krah gefunden worden sein.

Bereits 2020 soll der AfD-Politiker bei einem Aufenthalt in den USA vom FBI zu möglichen Zahlungen aus russischen Quellen befragt worden sein. Im Zuge dessen wurden auf Krahs Handy ein Chatverlauf mit pro-russischen Aktivisten sichergestellt.

Hat Maximilian Krah (47, AfD) sein Land verraten? © RONNY HARTMANN / AFP

Im zweiten Ermittlungsverfahren geht es um Krahs Verbindungen nach China.

Auch hier steht der Verdacht im Raum, dass der Politiker Gelder angenommen haben könnte. Erst am Montag wurde Krahs langjähriger Vertrauter Jina Gou (43) in Dresden festgenommen. Die Ermittler sind überzeugt, dass der Mann Geheimnisse aus dem EU-Parlament an chinesische Geheimdienste weiterreichte und Exil-Chinesen im Auftrag der chinesischen Regierung ausspionierte.

Nun will die Generalstaatsanwaltschaft prüfen, ob sich der Anfangsverdacht der Abgeordnetenbestechung gegen Krah erhärtet.

Sollte dem so sein, dürfte der Europa-Abgeordnete und AfD-Spitzenkandidat wohl seine parlamentarische Immunität verlieren.