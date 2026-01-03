BSW lehnt SPD-Bedingung ab: Eskaliert der Koalitionsstreit?

Potsdam - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) lehnt ein von der SPD gefordertes Treuebekenntnis zur gemeinsamen Koalition ab.

Landesgeschäftsführer Stefan Roth (39) und Sahra Wagenknecht (56) werden auf die Forderung der SPD nicht eingehen. © Michael Bahlo/dpa

"Wir werden auf die Forderung der SPD nicht eingehen", sagte Landesgeschäftsführer Stefan Roth (39) der Deutschen Presse-Agentur.

"Da spreche ich auch für die Mehrheit der BSW-Fraktion." Die BSW-Fraktion im Landtag habe sich seit einem Jahr als verlässlich gezeigt, sagte Roth. Das BSW lehne eine Vorbedingung für einen geplanten Koalitionsausschuss ab.

SPD und BSW regieren seit Dezember 2024 in der einzigen bundesweiten Koalition dieser Art. Der Austritt mehrerer Abgeordneter aus dem BSW stürzte BSW-Landtagsfraktion und Koalition im November in die Krise.

Zwei Abgeordnete traten wieder ein, zwei blieben beim Austritt. Die Parteispitze und die Fraktionsmehrheit fordern, dass sie ihre Mandate abgeben. Die SPD verlangt vom BSW die Zusicherung, dass alle 14 BSW-Abgeordneten voll und ganz hinter der Regierung und dem Koalitionsvertrag stehen.

Der BSW-Landesgeschäftsführer hält ein solches Bekenntnis nicht für notwendig: "Dass die BSW-Fraktion zur Koalition steht, hat sie seit mehr als einem Jahr im Landtag gezeigt", sagte Roth.

"Hier hat das BSW in mehr als einem Jahr belegt, dass wir selbstverständlich ein politisch eigenständiger Akteur sind, der sich aber verlässlich und professionell verhält." Er nannte den Doppelhaushalt als ein Beispiel.