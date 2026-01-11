"Putsch von Potsdam": BSW-Chef erhebt schwere Vorwürfe

Potsdam - BSW -Chef Fabio De Masi (45) hat Ex-BSW-Minister Robert Crumbach (63, SPD ) nach dem Bruch der Brandenburger Koalition schwere Vorwürfe gemacht.

BSW-Chef Fabio De Masi (45) hat nach dem Aus der Koalition in Brandenburg von einem "Putsch" gesprochen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Crumbach und Co. haben den Putsch von Potsdam gegen das BSW schon vor Wochen eingefädelt", sagte De Masi laut einer Mitteilung aus seiner Partei. "Sie haben uns dabei wiederholt bewusst angelogen."

Crumbach war vor wenigen Tagen aus der Partei und der Landtagsfraktion ausgetreten. Kurz darauf erklärte Ministerpräsident Dietmar Woidke (64, SPD) die Koalition zwischen SPD und BSW für beendet. Crumbach und auch die SPD-Fraktion hatten Vorwürfe vonseiten des BSW, den Bruch bewusst herbeigeführt zu haben, bestritten.

Sichtbare Risse zwischen dem BSW und Crumbach hatte es bereits vor Monaten gegeben. Auslöser waren zwei Medienstaatsverträge. Die BSW-Fraktion lehnte sie mehrheitlich ab, die BSW-Minister stimmten im Kabinett zuvor aber zu. Seitdem stand Crumbach in der Fraktion in der Kritik.

"Der Konflikt um den Medienstaatsvertrag war nur ein Anlass. Die SPD hatte unsere Kritik akzeptiert, aber Crumbach stellte sich bewusst quer und arbeitete gegen die BSW-Linie", sagte nun De Masi.

Der damalige BSW-Finanzminister habe gewollt, dass das BSW die Koalition sprengt. "Wir wollten jedoch eine erfolgreiche Regierungsarbeit." Daher habe sich Crumbach "zuletzt Truppen organisiert", sei dann gegangen und habe "den Bruch mit der SPD vorbereitet".