BSW Sachsen-Anhalt gründet Jugendbündnis

Die Kreisverbände stehen und nun auch eine Jugendorganisation. Das Bündnis Sahra Wagenknecht will nächstes Jahr in den Landtag.

Von Dörthe Hein

Magdeburg - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat in Sachsen-Anhalt eine Jugendorganisation gegründet.

Industriemechaniker-Azubi Maximilian Schwartz (21) und Vinzenz Louis Mühlbach (32) übernehmen den Vorsitz. (Symbolfoto)
Industriemechaniker-Azubi Maximilian Schwartz (21) und Vinzenz Louis Mühlbach (32) übernehmen den Vorsitz. (Symbolfoto)  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Mit dem Jugendbündnis im BSW (JSW) erhalte die junge Generation im Land eine eigene starke Stimme für Vernunft und Gerechtigkeit, hieß es in einer Mitteilung der Partei.

Das Vorsitzenden-Team besteht demnach aus dem Industriemechaniker-Azubi Maximilian Schwartz (21) und dem 31-jährigen Vinzenz Louis Mühlbach, der eine Weiterbildung zum Fahrlehrer absolviere.

Ende September hatte das BSW mitgeteilt, dass es flächendeckend Kreisverbände aufgestellt habe und der organisatorische Aufbau in Sachsen-Anhalt abgeschlossen sei.

Ziel des BSW ist, als neue politische Kraft stark in den Landtag einzuziehen. Gewählt wird am 6. September 2026.

