BSW Sachsen-Anhalt gründet Jugendbündnis

Magdeburg - Das Bündnis Sahra Wagenknecht ( BSW ) hat in Sachsen-Anhalt eine Jugendorganisation gegründet.

Industriemechaniker-Azubi Maximilian Schwartz (21) und Vinzenz Louis Mühlbach (32) übernehmen den Vorsitz. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Mit dem Jugendbündnis im BSW (JSW) erhalte die junge Generation im Land eine eigene starke Stimme für Vernunft und Gerechtigkeit, hieß es in einer Mitteilung der Partei.

Das Vorsitzenden-Team besteht demnach aus dem Industriemechaniker-Azubi Maximilian Schwartz (21) und dem 31-jährigen Vinzenz Louis Mühlbach, der eine Weiterbildung zum Fahrlehrer absolviere.