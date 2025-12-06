Neuer Name, neue Parteichefs: So heißt das BSW jetzt

Magdeburg - Das BSW hat sich umbenannt! Außerdem wurde auf dem Parteitag in Magdeburg eine neue Parteispitze gewählt.

Der Name der bisherigen BSW-Chefin Sahra Wagenknecht (56) ist nicht mehr Teil des neuen Parteinamens. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Sahra Wagenknecht (56) hatte vor einigen Wochen angekündigt, sich vom Parteivorsitz zurückzuziehen. Zudem trennt sich die Partei vom Namen der Gründerin.

Der Parteitag folgte mit der nötigen Zweidrittelmehrheit dem Vorschlag des Parteivorstands zur Umbenennung.

Das "Bündnis Sahra Wagenknecht" soll demnach künftig "Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft" heißen. Beim Kürzel BSW bleibt es.

Die Namensänderung soll erst zum 1. Oktober 2026 greifen. Begründet wird dies mit den anstehenden Wahlkämpfen im nächsten Jahr.

Auf dem Parteitag sprach Wagenknecht von der "schwierigsten Phase" der noch jungen Parteigeschichte. Nachdem knapp verpassten Einzug in den Bundestag und einer abgelehnten Neuauszählung durch den Wahlprüfungsausschuss, hatte die BSW-Gründerin bereits eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht angekündigt.