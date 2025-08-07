BSW Sachsen sieht "Substanzverlust" der CDU

Die Fronten zwischen dem BSW Sachsen und der Union im Freistaat verhärten sich offenbar.

Von Thomas Staudt

Sabine Zimmermann (64, BSW) bescheinigt der sächsischen CDU einen schleichenden Substanzverlust.
Die CDU entwickelt sich mehr und mehr zum Befehlsempfänger von SPD und Linkspartei, so die Fraktionsvorsitzende Sabine Zimmermann (64) in einer Mitteilung.

"Was wir erleben, ist ein schleichender politischer Substanzverlust der CDU", so die Politikerin.

Bei der aktuellen Sonntagsfrage von "Sächsischer Zeitung" und "Leipziger Volkszeitung" - Wen würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre? - kommt die CDU auf 27 Prozent Stimmenanteil.

Die AfD liegt dagegen bei 35  Prozent. Im Mai hatte sie sogar kurzzeitig bei 40  Prozent gelegen.

SPD und Grüne würden sechs  Prozent der Sachsen wählen, die Linke zehn  Prozent.

BSW Sachsen liegt in der Wählergunst an vierter Stelle

Das BSW liegt mit neun  Prozent in der Wählergunst an vierter Stelle. Zimmermann kündigte an, in den nächsten Wochen weiter am politischen Fundament ihrer Partei arbeiten zu wollen.

Dazu wollen sich die Mitglieder zu einer Strategie-Klausur treffen.

