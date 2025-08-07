BSW Sachsen sieht "Substanzverlust" der CDU
Dresden - Die Fronten zwischen dem BSW Sachsen und der Union im Freistaat verhärten sich offenbar.
Alles in Kürze
- BSW Sachsen kritisiert CDU für Substanzverlust
- CDU liegt bei 27 Prozent Stimmenanteil
- AfD führt mit 35 Prozent
- BSW Sachsen erreicht neun Prozent
- Strategie-Klausur geplant
Die CDU entwickelt sich mehr und mehr zum Befehlsempfänger von SPD und Linkspartei, so die Fraktionsvorsitzende Sabine Zimmermann (64) in einer Mitteilung.
"Was wir erleben, ist ein schleichender politischer Substanzverlust der CDU", so die Politikerin.
Bei der aktuellen Sonntagsfrage von "Sächsischer Zeitung" und "Leipziger Volkszeitung" - Wen würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre? - kommt die CDU auf 27 Prozent Stimmenanteil.
Die AfD liegt dagegen bei 35 Prozent. Im Mai hatte sie sogar kurzzeitig bei 40 Prozent gelegen.
SPD und Grüne würden sechs Prozent der Sachsen wählen, die Linke zehn Prozent.
BSW Sachsen liegt in der Wählergunst an vierter Stelle
Das BSW liegt mit neun Prozent in der Wählergunst an vierter Stelle. Zimmermann kündigte an, in den nächsten Wochen weiter am politischen Fundament ihrer Partei arbeiten zu wollen.
Dazu wollen sich die Mitglieder zu einer Strategie-Klausur treffen.
Titelfoto: Robert Michael/dpa