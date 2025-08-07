BSW Sachsen sieht "Substanzverlust" der CDU

Dresden - Die Fronten zwischen dem BSW Sachsen und der Union im Freistaat verhärten sich offenbar.

Sabine Zimmermann (64, BSW) bescheinigt der sächsischen CDU einen schleichenden Substanzverlust. © Robert Michael/dpa

Die CDU entwickelt sich mehr und mehr zum Befehlsempfänger von SPD und Linkspartei, so die Fraktionsvorsitzende Sabine Zimmermann (64) in einer Mitteilung.

"Was wir erleben, ist ein schleichender politischer Substanzverlust der CDU", so die Politikerin.

Bei der aktuellen Sonntagsfrage von "Sächsischer Zeitung" und "Leipziger Volkszeitung" - Wen würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre? - kommt die CDU auf 27 Prozent Stimmenanteil.

Die AfD liegt dagegen bei 35 Prozent. Im Mai hatte sie sogar kurzzeitig bei 40 Prozent gelegen.

SPD und Grüne würden sechs Prozent der Sachsen wählen, die Linke zehn Prozent.