Bittere Klatsche: SPD verliert in Potsdam nach 35 Jahren

Potsdam - Die SPD verliert in Potsdam nach 35 Jahren den Posten des Oberbürgermeisters. Bei der Stichwahl in der brandenburgischen Landeshauptstadt konnte die parteilose Kandidatin Noosha Aubel (49) triumphieren: Sie bekam 72,9 Prozent der Stimmen.

Sie ist die neue Oberbürgermeisterin von Potsdam: Noosha Aubel (49, parteilos). © Carsten Koall/dpa

SPD-Kandidat Severin Fischer (41) blieb mit 27,1 Prozent chancenlos, wie aus dem vorläufigen Ergebnis hervorgeht.

Für die SPD ist das ein bitteres Ergebnis. SPD-Generalsekretär Kurt Fischer (25) sprach am Abend von einer "klaren Klatsche". Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke (63) und Ex-Kanzler Olaf Scholz (67) warben im Wahlkampf für Fischer.

Schon im ersten Wahlgang im September lag die bisherige Flensburger Dezernentin und frühere Potsdamer Beigeordnete Aubel mit deutlichem Abstand vorn. Die Einzelbewerberin, die unter anderem von den Grünen, Die Andere, Volt und dem BfW unterstützt wird, präsentierte sich als überparteiliche Kandidatin.

Sie strebt eine Stadtverwaltung an, "die wieder wirkt". Von 2017 bis 2013 war sie Beigeordnete für Bildung in Potsdam.

Mit Severin Fischer setzte die SPD auf einen Kandidaten von außen. Der Berliner Wirtschaftsstaatssekretär ist enger politischer Wegbegleiter von Senatorin Franziska Giffey (47, SPD). Beide hatten sich in der ersten Runde gegen Clemens Viehrig (CDU), Chaled-Uwe Said (AfD), Dirk Harder (parteilos, für Linke), Michael Reichert (BVB/Freie Wähler) und Alexander D. Wietschel (Die Partei) durchgesetzt.