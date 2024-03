Erstmals Verluste für das Bündnis Sahra Wagenknecht!

Berlin - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) musste erstmals in einer Sonntagsumfrage Verluste hinnehmen.

In einer INSA-Umfrage für die " Bild " kommt die neue Partei von Sahra Wagenknecht (54) auf sieben Prozent und verschlechtert sich damit um einen Prozentpunkt.

"Weil jetzt elf Prozent der Wählerstimmen an Parteien gehen, die an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, käme eine Koalition aus Union und SPD mit zusammen 45 Prozent auf eine knappe parlamentarische Mehrheit", erklärte INSA-Chef Hermann Binkert (59) gegenüber "Bild" am Samstag.