Ex-Lehrer will neuer BSW-Chef in Thüringen werden

Dirk Hoffmeister (52) möchte der neue Vorsitzende des BSW in Thüringen werden. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Ja, ich werde kandidieren", schrieb Hoffmeister auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Hoffmeister ist aktuell der bildungspolitische Sprecher der Thüringer BSW-Fraktion. Vor seiner politischen Karriere war er Gymnasiallehrer, Schulleiter und im Bereich der Lehrerbildung tätig.

Der bisherige BSW-Fraktionschef Frank Augsten (67) hatte am Mittwoch seinen Rücktritt bekannt gegeben und dies damit begründet, dass er sich wieder stärker seinen fachpolitischen Themen widmen will.