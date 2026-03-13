Ex-Lehrer will neuer BSW-Chef in Thüringen werden
Von Stefan Hantzschmann
Erfurt - Der Thüringer BSW-Abgeordnete Dirk Hoffmeister (52) will Vorsitzender seiner Fraktion werden.
"Ja, ich werde kandidieren", schrieb Hoffmeister auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Hoffmeister ist aktuell der bildungspolitische Sprecher der Thüringer BSW-Fraktion. Vor seiner politischen Karriere war er Gymnasiallehrer, Schulleiter und im Bereich der Lehrerbildung tätig.
Der bisherige BSW-Fraktionschef Frank Augsten (67) hatte am Mittwoch seinen Rücktritt bekannt gegeben und dies damit begründet, dass er sich wieder stärker seinen fachpolitischen Themen widmen will.
Die Wahl seiner Nachfolgerin oder seines Nachfolgers ist für kommenden Mittwoch geplant. Innerhalb der Fraktion kursieren noch weitere Namen als mögliche Kandidaten für den Posten.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa