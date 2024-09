Neue Fraktionschefs für BSW und Linke

Dresden - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat sich am Dienstag als Fraktion formiert, Ämter verteilt. Die Parteivorsitzende Sabine Zimmermann (63) führt künftig die 15-köpfige Landtagsfraktion.

Lutz Richter 50, parlamentarischer Geschäftsführer, Sabine Zimmermann (63) und Jörg Scheibe (64, Vize-Landtagspräsident, v.l.n.r.) führen die Landtagsfraktion des BSW an. © Norbert Neumann

Zum parlamentarischen Geschäftsführer wurde Lutz Richter (50) bestimmt.

Der Co-Vorsitzende des Landesverbandes Jörg Scheibe (64) wird für das Amt des Vize-Landtagspräsidenten kandidieren.

Bereits am Montag haben sich CDU, SPD und BSW sechs Stunden lang in der Staatskanzlei bei Kuchen, Häppchen und Obst beschnuppert.

"Das waren intensive Gespräche in einer guten Atmosphäre", so Zimmermann. Eine weitere Kennlernrunde folgt noch in dieser Woche.

Auch die Linksfraktion konstituierte sich am Dienstag.