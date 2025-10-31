CDU in Sachsen-Anhalt hat neuen Spitzenkandidaten

Magdeburg - Die sachsen-anhaltische CDU stellt am Samstag ihre Landesliste für die Landtagswahl im nächsten Jahr auf.

Sven Schulze (46, CDU) ist Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten von Sachsen-Anhalt. © Matthias Bein/dpa

Die Delegierten wollen Landesparteichef und Wirtschaftsminister Sven Schulze offiziell zum Spitzenkandidaten küren, nachdem dieser von Ministerpräsident Reiner Haseloff und dem Landesvorstand vorgeschlagen worden war.

Haseloff tritt zur Landtagswahl im September 2026 nicht erneut als CDU-Spitzenkandidat an.

Kritik hatte es im Vorfeld der Landesvertreterversammlung am Aufstellungsverfahren für die Liste gegeben.

Von den ersten 20 Plätzen sollen nur drei an Frauen gehen.