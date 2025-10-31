CDU in Sachsen-Anhalt hat neuen Spitzenkandidaten

Die CDU Sachsen-Anhalt setzt zur Landtagswahl 2026 auf Sven Schulze. Doch intern gibt es Ärger.

Von Christopher Kissmann

Magdeburg - Die sachsen-anhaltische CDU stellt am Samstag ihre Landesliste für die Landtagswahl im nächsten Jahr auf.

Sven Schulze (46, CDU) ist Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten von Sachsen-Anhalt.  © Matthias Bein/dpa

Die Delegierten wollen Landesparteichef und Wirtschaftsminister Sven Schulze offiziell zum Spitzenkandidaten küren, nachdem dieser von Ministerpräsident Reiner Haseloff und dem Landesvorstand vorgeschlagen worden war.

Haseloff tritt zur Landtagswahl im September 2026 nicht erneut als CDU-Spitzenkandidat an.

Kritik hatte es im Vorfeld der Landesvertreterversammlung am Aufstellungsverfahren für die Liste gegeben.

Von den ersten 20 Plätzen sollen nur drei an Frauen gehen.

Aktuell stellt die CDU 40 Abgeordnete im Landtag von Sachsen-Anhalt. CDU-Landeschef Schulze hat das Ziel ausgegeben, bei der Wahl am 6. September 2026 alle 41 Wahlkreise zu gewinnen.

In zwei Umfragen lag die AfD zuletzt jedoch deutlich vor den Christdemokraten.

