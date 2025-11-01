CDU-Landeschef Schulze geht auf Angriff: "Wir werden diese Wahl gewinnen"

CDU-Landeschef Schulze: Warum er AfD und Linke scharf attackiert und verspricht, Sachsen-Anhalt nicht zum "Experimentierfeld" werden zu lassen.

Von Christopher Kissmann

Oschersleben - CDU-Landeschef Sven Schulze (46) hat einen entschlossenen Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt angekündigt und die politische Konkurrenz von rechts und links scharf kritisiert.

Sven Schulze (46, CDU, M.) bei der Landesvertreterversammlung der CDU in Oschersleben.
Während AfD und Linke gut darin seien, Probleme zu beschreiben, löse die CDU Probleme, sagte Schulze auf der Landesvertreterversammlung der Christdemokraten in Oschersleben (Landkreis Börde).

Mit Verweis auf das Agieren der Rechtspopulisten im Landtag betonte Schulze, die AfD habe in puncto Inhalte "nichts auf der Kirsche". "Die können es nicht", sagte er.

In jüngsten Umfragen lag die AfD im Land vor der CDU.

CDU in Sachsen-Anhalt hat neuen Spitzenkandidaten
"Wir werden diese Wahl gewinnen", sagte Schulze. "Das ist meine Heimat, das ist mein Sachsen-Anhalt. Das wird nicht irgendein Experimentierfeld für irgendjemanden", sagte Schulze.

Die CDU will mit Schulze als Spitzenkandidat in die Landtagswahl im nächsten Jahr gehen. Auf der Landesvertreterversammlung wird die Landesliste gewählt, Schulze soll auf Platz eins gesetzt werden. Schulze betonte, die CDU stehe für Stabilität und Verlässlichkeit.

"Das ist mein ganz persönliches Versprechen an die Bürger in Sachsen-Anhalt: Sie können sich auf mich, Sie können sich auf Sven Schulze verlassen", sagte er.

