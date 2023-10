Es sollte seine letzte Tour sein: CDU-Politiker stirbt bei Motorradunfall

Der Hamburger CDU-Politiker Bernd Kroll verstarb im Alter von 66 Jahren. © IMAGO / Funke Foto Services

Das bestätigte sein Sohn Philipp (34) am Sonntag der Bild-Zeitung.

Demnach sei der Hamburger bereits am Dienstag mit seinem Motorrad auf Sardinien (Italien) nahe dem Ort Alà verunglückt. Er wurde nur 66 Jahre alt.

Besonders tragisch: Wie sein Sohn weiter mitteilte, wollte Kroll das Motorradfahren nach dieser Tour eigentlich aufgeben. In einer Gruppe von rund 20 Bikern nahm er in Sardinien an einer geführten Tour teil.

Beim Überholen eines Lastwagens geschah das Unglück: Der Politiker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlug auf dem Asphalt auf. Auch ein Helm konnte nicht verhindern, dass der 66-Jährige tödlich verletzt wurde.