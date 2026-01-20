Ex-Senator Peter Radunski tot: Er prägte die CDU

Der ehemalige Berliner Wirtschaftssenator starb im Alter von 86 Jahren. © Nestor Bachmann/dpa

Er starb im Alter von 86 Jahren zu Hause in Berlin, wie die Familie der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitteilte. Weitere Details gab es zunächst nicht.

Radunski hat die CDU über Jahrzehnte hinweg mitgeprägt, in Bonn und in seiner Heimatstadt Berlin. Er galt als unabhängiger Kopf innerhalb der Partei und als geschickter Wahlkampfstratege, dem die Christdemokraten zahlreiche Erfolge zu verdanken hatten.

Radunski wurde im März 1939 in Berlin geboren. Nach dem Abitur studierte er in Berlin und Bonn Jura, Geschichte, Romanistik und Politikwissenschaft.

Das Studium schloss er 1967 am berühmten Otto-Suhr-Institut der Freien Universität ab, in einer Zeit, in der viele Gleichaltrige sich den Studentenprotesten anschlossen und gegen den Krieg in Vietnam protestierten.

Radunski war bereits zuvor Mitglied im Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS) und 1965 der CDU geworden. Unter dem Parteivorsitz von Helmut Kohl (†87) übernahm er 1973 die Leitung der Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit der CDU. Unter anderem managte er für die Partei die Bundestagswahlkämpfe 1976 und 1980 sowie den Europawahlkampf 1979.