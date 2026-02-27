Brandenburg wird Rot-Schwarz: Wann die neue Koalition stehen soll

Potsdam - SPD und CDU stehen in Brandenburg vor einer Einigung über den Koalitionsvertrag. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gelten keine größeren bisherigen Konfliktfelder mehr als offen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (64, SPD, l.) und Brandenburgs CDU-Landeschef Jan Redmann (46) äußern sich zum Stand der Koalitionsverhandlungen. © Oliver von Riegen/dpa

Die beiden Parteien sprechen allerdings noch über das Personal im Kabinett. Ministerpräsident Dietmar Woidke (64, SPD) und CDU-Landeschef Jan Redmann (46) wollen den Koalitionsvertrag am Mittwoch vorstellen, wie aus einer Einladung der Landespressekonferenz hervorgeht.

Ursprünglich sollte das rot-schwarze Vertragswerk schon am Montag der Öffentlichkeit präsentiert werden. SPD und CDU geben sich mit Blick auf Gespräche zur Besetzung der Ministerien noch zwei Tage mehr Zeit. "Wir nehmen uns die Zeit, die es für eine gründliche und gute Arbeit braucht", teilten die Generalsekretäre Kurt Fischer (26, SPD) und Gordon Hoffmann (47, CDU) mit. "Es besteht kein Grund zur Eile."

Drei Ressorts werden frei, die das BSW besetzt hatte: Finanzen, Gesundheit und Verkehr. Es ist aber nicht ausgemacht, dass diese drei Ressorts automatisch an die CDU gehen - und dass es bei dem bisherigen Zuschnitt bleibt. Als zentrale Frage beim Personal gilt, welchen Posten der CDU-Landesvorsitzende Redmann bekommt. Als Schlüsselressorts gelten Innen, Finanzen und Wirtschaft.

Brandenburgs Innenminister René Wilke (41, SPD) ist erst seit Mai 2025 im Amt. Der 41-Jährige gilt als Hoffnungsträger in der SPD - ebenso wie Wirtschaftsminister Daniel Keller (39, SPD).