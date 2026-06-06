Kooperation in Indien: Thüringens Regierungschef Voigt zieht positives Fazit

Erfurt - Thüringen hat mit dem indischen Bundesstaat Telangana eine über fünf Jahre laufende Kooperationsvereinbarung getroffen.

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (49, CDU, l.) war in Indien unterwegs. © Jacob Schröter/Staatskanzlei Thüringen/dpa

"Der Schwerpunkt liegt auf Technologie und Fachkräften", sagte Ministerpräsident Mario Voigt (49) der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt zum Abschluss einer einwöchigen Reise durch Indien.

"Wir sind das erste deutsche Bundesland, das mit der stark wachsenden Wirtschaftsregion eine solche Vereinbarung getroffen hat."

Der CDU-Politiker zeigte sich mit den Ergebnissen der Reise, bei der er von einer Delegation mit 60 Thüringer Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung begleitet wurde, zufrieden. "Wir haben deutlich mehr erreicht, als ich erhofft hatte."

Voigt sieht in Kooperationen von Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen sowie Institutionen der Aus- und Weiterbildung große Chancen für beide Seiten. Bereits in der kommenden Woche sollen beispielsweise Vertreter aus Indien in Thüringen empfangen werden, um Gespräche über Fachkräfte im medizinischen und Pflegebereich fortzusetzen.

Auf wirtschaftlichem Gebiet sei es unter anderem darum gegangen, Thüringen als Technologiestandort vor allem für Optik, Laser, Raumfahrt- und Halbleitertechnik sowie Biotechnologie und Medizintechnik vorzustellen. Einige Unternehmen, darunter der Optik-Konzern Carl Zeiss, seien bereits in Indien vertreten.