Neuer Eklat beim Landesfrauenrat: CDU-Frauen verlassen Vorstandswahl

Dresden - Neuer Eklat beim Landesfrauenrat: Die Mitglieder der Frauen Union (FU) verließen geschlossen die Mitgliederversammlung für die Neuwahl des Vorstands.

Aufarbeitung offenbar nicht gewollt - Jessica Steiner (36, CDU). © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Es sollte ein Neustart werden, doch bei dem Treffen Ende vergangener Woche verweigerten die sechs Delegierten der Frauen Union demonstrativ ihre Mitarbeit.

"Da eine Aufarbeitung der im Raum stehenden Vorwürfe offenkundig nicht gewollt war, haben wir noch während des Wahlganges und ohne Stimmabgabe die Versammlung verlassen", so die Landtagsabgeordnete Jessica Steiner (36) von der Frauen Union, die quasi das weibliche Korrektiv innerhalb der CDU ist - mit der Aufgabe, sich für die Belange von Frauen einzusetzen.

Ein neuer Vorstand wurde dennoch gewählt. Neue Vorsitzende ist die bisherige Schatzmeisterin Grit Jandura (50), Geschäftsführerin des Frauenförderwerks.

Die Neuwahl war erforderlich geworden, nachdem der Vorstand vor sechs Wochen unter anderem wegen Vorwürfen der unklaren Verwendung von Fördermitteln zurückgetreten war. Der Landesfrauenrat vertritt 45 Frauenorganisationen im Freistaat.