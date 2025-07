Neue Sommerferien in Thüringen? CDU will flexiblere Regel

Alles in Kürze

In Thüringen hatten die Sommerferien dieses Jahr bereits Ende Juni begonnen. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

"Unsere Schulferienregelung stammt aus einem anderen Jahrhundert. Wir brauchen ein modernes, gerechtes System, das sich an den Bedürfnissen der Familien, der Schulen und der Wirtschaft orientiert – nicht an jahrzehntealten Traditionen", erklärte CDU-Fraktionschef Andreas Bühl (38).

In Thüringen starteten die Sommerferien in diesem Jahr bereits im Juni und enden im August. Für den Start der Sommerferien gibt es in Deutschland ein rotierendes System, wobei sich Bayern und Baden-Württemberg daran nicht beteiligen - die beiden Länder haben immer späte Sommerferien.

"Das ist nicht mehr zeitgemäß. Die einst als Begründung angeführten landwirtschaftlichen Abläufe können heute diese Ausnahmen nicht mehr rechtfertigen", betonte Bühl.

Er kündigte an, Thüringens Bildungsminister Christian Tischner (43, CDU) vorzuschlagen, sich in der Kultusministerkonferenz für neue Sommerferien-Regeln einzusetzen. Die derzeit gültige Vereinbarung gilt noch bis 2030.