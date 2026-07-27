Vom Kanzler vorgeschlagen: Hamburgerin soll neue CDU-Generalsekretärin werden

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Die Bundestagsabgeordnete und bisherige CDU-Schatzmeisterin Franziska Hoppermann (44) soll neue Generalsekretärin ihrer Partei werden.

Von Michael Fischer

Berlin - Die Bundestagsabgeordnete und bisherige CDU-Schatzmeisterin Franziska Hoppermann (44) soll neue Generalsekretärin ihrer Partei werden.

Franziska Hoppermann (44) soll neue Generalsekretärin der CDU werden.
Franziska Hoppermann (44) soll neue Generalsekretärin der CDU werden.  © Soeren Stache/dpa

Bundeskanzler Friedrich Merz (70) schlug sie in einer Sitzung des CDU-Präsidiums in Berlin vor, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Die Hamburgerin soll auf Carsten Linnemann (48) folgen, der Bundesgesundheitsminister werden soll.

In der CDU ist Franziska Hoppermann keine Unbekannte, in der breiteren Öffentlichkeit schon. Doch das wird sich nun ändern. Denn als Generalsekretärin der Partei wird die Frau aus Hamburg zwangsläufig im Licht der Öffentlichkeit stehen.

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Als Bundesschatzmeisterin arbeitete sie bislang im Hintergrund, war damit aber zugleich Mitglied des CDU-Präsidiums.

Franziska Hoppermann sitzt seit 2021 für den Wahlkreis Hamburg-Wandsbek im Bundestag

Zuvor hatte Carsten Linnemann (48) den Posten inne. Der 48-Jährige tritt aber die offene Stelle als Gesundheitsminister an.
Zuvor hatte Carsten Linnemann (48) den Posten inne. Der 48-Jährige tritt aber die offene Stelle als Gesundheitsminister an.  © Christoph Soeder/dpa

Die Diplomkauffrau sitzt seit 2021 für den Wahlkreis Hamburg-Wandsbek im Bundestag. Sie gehört dem Haushaltsausschuss und dem Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung an. Außerdem leitet sie die Enquete-Kommission Corona, die helfen soll, Deutschland besser auf mögliche Pandemien vorzubereiten.

Titelfoto: Montage: Christoph Soeder/dpa, Soeren Stache/dpa

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