Wahlprogramm steht fest: Das plant die CDU in Sachsen-Anhalt

Dessau-Roßlau - Die CDU in Sachsen-Anhalt hat ihr Programm zur Landtagswahl am 6. September beschlossen: Sie setzt auf mehr innere Sicherheit, strenge Regeln in der Migrationspolitik sowie Änderungen in den Bereichen Wirtschaft und Bildung.

Sven Schulze (45, CDU) tritt als Spitzenkandidat der Partei bei den Landtagswahlen an. © Hendrik Schmidt/dpa

Bei einem Landesparteitag in Dessau-Roßlau votierten die Delegierten einstimmig für die Agenda.

Mit sogenannten Praxislerntagen soll eine Vernetzung von Schulen und Unternehmen gelingen, außerdem soll an Gymnasien mehr Wirtschaft gelehrt werden, wie der CDU-Spitzenkandidat, Ministerpräsident Sven Schulze (46), deutlich machte.

Zudem will die Partei eine Verwaltungsreform. "Wir müssen schlanker werden, effektiver, schneller werden", sagte Schulze. Die Landespolizei soll auf mehr als 8000 Bedienstete aufgestockt werden.

In Wahlumfragen hatte die AfD zuletzt weit vor der CDU gelegen.