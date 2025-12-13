CSU fordert Abschaffung der befestigten Flaschendeckel: Unnötige Belastung für Verbraucher

München - Die CSU fordert eine Abschaffung der EU -Pflicht zu befestigten Flaschendeckeln. Per Parteitagsbeschluss wird die CSU-Gruppe im Europaparlament dazu aufgefordert, sich für eine Korrektur der entsprechenden EU-Richtlinie einzusetzen.

So wichtig, dass der Antrag auf dem CSU-Parteitag vorrangig behandelt wurde: befestigte Plastikdeckel. © Tag24/Schimpfhauser

Der Antrag war von der Jungen Union eingebracht worden und wurde von den Delegierten mit sehr großer Mehrheit angenommen.

"Die EU-Pflicht für befestigte Deckel an Flaschen nervt", hieß es zur Begründung.

"Sie stellt eine unnötige Belastung für Verbraucher dar, die als umständlich und störend empfunden wird."

In der Praxis bringe die Pflicht gleichzeitig nur einen geringen Mehrwert, insbesondere in Ländern wie Deutschland, wo gut funktionierende Pfandsysteme bereits die Rückgabe von Flaschen und Deckeln gewährleisteten.

Schon vor der Einführung der Pflicht seien hier 95 Prozent der Flaschen inklusive Deckel zurückgeben worden.

Um Plastikmüll in der Umwelt zu verringern, sind auch in Deutschland lose Verschlusskappen bei bestimmten Getränken verboten, seit Sommer 2024.