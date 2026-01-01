CSU setzt auf Rückkehr der Atomkraft, SPD vermutet Militär-Plan

Seeon/München - Zur Sicherstellung der Energieversorgung setzt die CSU im Bundestag trotz Atomausstiegs auf eine Rückkehr der Kernenergie in Deutschland und den Bau von Mini-Kernkraftwerken.

Atomkraft ohne radioaktiven Müll? Die CSU will die Kernenergie weiter erforschen. © Sina Schuldt/dpa

Konkret fordern die Christsozialen die Erforschung und den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft für die Kernenergie. "Wir wollen den Turnaround bei der Kernforschung schaffen. Unser Land kann es sich nicht leisten, neue Technologien zu verschlafen", heißt es im Entwurf eines Positionspapiers, das bei der Klausur der CSU-Abgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon beschlossen werden soll.

Die Winterklausurtagung findet vom 6. bis 8. Januar statt – erstmals unter der Leitung von Landesgruppenchef Alexander Hoffmann (50). Als Gäste erwartet werden unter anderem der litauische Präsident Gitanas Nauseda (61) und Kanzler Friedrich Merz (70, CDU). Wie jedes Jahr kommt auch CSU-Chef Markus Söder (58).

Kritik an dem Vorstoß kommt aus Reihen des Berliner Koalitionspartners SPD. "Atomenergie ist die teuerste Form der Energiegewinnung und wird dies angesichts der bereits heute unschlagbar günstigen erneuerbaren Energien auch bleiben", sagte die SPD-Energiepolitikerin Nina Scheer (54).

Pläne für einen Wiedereinstieg seien Realitätsverleugnung. Entsprechende Konzepte ließen "denklogisch nur auf militärische Absichten schließen": "Wer ein solches – militärisches – Ziel verfolgt, sollte dies auch offen sagen und die Bevölkerung nicht mit einer vermeintlich energiepolitischen Einordnung in die Irre führen."