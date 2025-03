Nach gepfefferter Rede: CSU distanziert sich von Coburger OB-Kandidat Hartan

Hans-Herbert Hartan (66) hat mit seiner Aschermittwochs-Rede bei seiner Partei, der CSU, für Ärger gesorgt. © Bildmontage: Sven Hoppe/dpa, Stadt Coburg

"Die Aussagen entsprechen nicht der Position der CSU. Der Sachverhalt wird derzeit geprüft", sagte ein Parteisprecher der Deutschen Presse-Agentur.



Hartan, derzeit Zweiter Bürgermeister der Stadt Coburg und Kandidat der CSU für die Oberbürgermeisterwahl im nächsten Jahr, hatte bei einer Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch unter anderem zu aktuellen Themen wie dem Ukraine-Krieg Stellung bezogen. Hartan selbst bezeichnete seine Äußerungen als "typische Aschermittwochsrede", die auch satirische und sarkastische Elemente beinhaltet habe. Zuerst hatte die "Neue Presse" in Coburg über die Rede berichtet.

"Der allseits unbeliebte Präsident Trump hat es gewagt, den europäischen Liebling der Herzen, Wolodymyr Selenskyj, in den Senkel zu stellen. Ein ungeheurer Vorgang. Man kann doch mit einem Mann, der vor drei Jahren noch im Verdacht stand, eines der korruptesten Staatsoberhäupter in Europa zu sein, und nun doch aber zum Freiheitshelden avanciert ist, nicht so schimpfen", sagte Hartan in seiner Rede.

"Jetzt, wo die Pandora Papers und seine darin aufgezeigten Millionen-Schiebereien auf Offshore-Konten in Belize, Zypern und den Jungferninseln vergessen sind", so Hartan weiter.