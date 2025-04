CSU – vor und nach der Wahl: Diese Versprechen wurden eingelöst … oder nicht

Von Asyl-Reform über Kernkraft bis Cannabis: Viele lauthals verbreitete Ankündigungen von Markus Söder (58, CSU) finden so keinen Platz im Koalitionsvertrag. © Michael Kappeler/dpa

"Die Migration ist die rote Linie: Ohne Änderung gibt es keine Koalition", sagte er bei so ziemlich jeder sich bietenden Gelegenheit.



Nachdem Union und SPD nun ihre wochenlangen Koalitionsverhandlungen beendet haben, lohnt sich ein Blick, welche CSU-Versprechen noch im Vertragsentwurf vorhanden sind.

Ob und wann diese dann umgesetzt werden, steht aber auf einem anderen Papier. Eine Auswahl der wichtigsten Punkte:

REFORM DES GRUNDRECHTS AUF ASYL

Wem diese Forderung der CSU wichtig war, der dürfte enttäuscht sein. "Das Grundrecht auf Asyl bleibt unangetastet", steht kurz, knapp und unmissverständlich im Vertrag. Söder hatte vor der Wahl argumentiert, dass der individuell einklagbare Anspruch auf Asyl umgewandelt werden müsse in eine objektive Garantie.

ZURÜCKWEISUNGEN AN DEN GRENZEN

Hier ist die Formulierung nicht so konkret, wie man es bei den geäußerten Forderungen im Wahlkampf erwartet hatte: "Wir werden in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn Zurückweisungen an den gemeinsamen Grenzen auch bei Asylgesuchen vornehmen", heißt es im Vertrag.

Weiter: "Wir wollen alle rechtsstaatlichen Maßnahmen ergreifen, um die irreguläre Migration zu reduzieren." Die Grenzkontrollen sollen bis auf Weiteres bestehen bleiben, die genannte faktische Grenzschließung ist damit aber nicht umgesetzt.