"Riesendummheit": CSU hält trotz Drogen-Vorwürfen weiter an Bürgermeister fest

Neubiberg - Trotz Drogen-Vorwürfen hält die CSU in der Gemeinde Neubiberg bei München an ihrem Bürgermeister fest und will mit ihm in den Kommunalwahlkampf ziehen.

Einem CSU-Bürgermeister wird vorgeworfen, 0,2 Gramm Kokain besessen zu haben. © 123rf/kittisak123rf

"Wir halten seine Nominierung als Bürgermeisterkandidat für Neubiberg aufrecht und unterstützen unseren Bürgermeister in der aktuellen schwierigen Zeit uneingeschränkt", teilte der Ortsverband mit.

Thomas Pardeller war in München von der Polizei mit Drogen erwischt worden. Ihm wird der Besitz von 0,2 Gramm Kokain vorgeworfen.

In einer persönlichen Erklärung schrieb er: "Ich habe einen Riesenfehler, eine Riesendummheit gemacht. Ich wurde mit einer geringen Menge Kokain vor einer Münchner Disco erwischt. Diesen Fehler bedaure ich zutiefst und entschuldige mich bei allen Menschen, die mir vertrauen und die mich privat und beruflich unterstützen."

Außerdem machte er private Probleme nach Trauerfällen innerhalb der Familie öffentlich. Er wolle nun eine Zeit der Aufarbeitung nutzen, "um mit neuer Stärke, Demut und Klarheit zurückzukehren", kündigte er an.

Der Ortsverband teilte mit: Pardeller habe "in einem schwachen Moment" und in einer "Krise in seinem Privatleben" einen Fehler gemacht. Das stehe außer Frage.