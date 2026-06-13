Linke in Thüringen erhält Drohbrief mit "NSU 2.0"-Kürzel

Erfurt - Die Thüringer Linke-Fraktion hat nach eigenen Angaben ein Drohschreiben mit der Kennzeichnung "NSU 2.0" erhalten.

Linke-Fraktionschef Christian Schaft (35) werde in dem Schreiben persönlich adressiert, heißt es. © Michael Reichel/dpa

Darin werde Fraktionschef Christian Schaft (35) persönlich adressiert, teilte die Linke-Fraktion mit. Zuvor hatte die "taz" darüber berichtet und von insgesamt mindestens 19 rassistischen Briefen geschrieben.

"NSU 2.0" ist eine Anspielung auf die rechtsextreme Terrorzelle "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) um Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe. Ab dem Jahr 2000 verübte das Trio jahrelang unerkannt zehn Morde in ganz Deutschland. Die Opfer: neun Gewerbetreibende türkischer und griechischer Herkunft sowie eine deutsche Polizistin.

Die "taz" beruft sich in ihrem Bericht vor allem auf Angaben der Landespolizeidirektion. Demnach seien die Schreiben unter anderem an Bildungseinrichtungen, Polizeistationen und an die Linksfraktion gegangen. Auf dem Briefumschlag stehe als Absender der Name des Thüringer Bildungsministers Christian Tischner (44, CDU).

Nach Informationen der Nachrichtenseite steht der CDU-Politiker aber nicht in Verdacht, die Briefe geschrieben zu haben.