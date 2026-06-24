Linke schickt mehrere Politiker zu Protesten gegen AfD-Bundesparteitag

Erfurt - Die Thüringer Linke-Landtagsfraktion will mehrere Abgeordnete als parlamentarische Beobachter zu den angekündigten Massenprotesten beim AfD-Bundesparteitag in Erfurt schicken.

Bei den angekündigten Massenprotesten gegen den AfD-Bundesparteitag werden wohl auch Politiker der Linken sein. © Martin Schutt/dpa

Sieben Mitglieder der Fraktion, aber auch Linke-Parlamentarier aus dem Bundestag sowie aus anderen Bundesländern würden bei den Protestaktionen am 4. Juli im Einsatz sein, sagte die Abgeordnete Katharina König-Preuss (48) in Erfurt.

Erwartet werden einige Zehntausend Demonstranten aus dem gesamten Bundesgebiet. Mehrere Initiativen und Organisationen haben zu Protestaktionen rund um den Parteitag aufgerufen. Die Polizei bereitet einen Großeinsatz vor.

Die Beobachter sollen sich unter anderem einen Eindruck verschaffen, ob die von der Polizei angekündigte Deeskalations-Strategie umgesetzt werde. Außerdem sollen Vorfälle dokumentiert werden, "die im Nachgang relevant werden können", betonte König-Preuss.

Linke-Fraktionschef Christian Schaft (35) appellierte an die Messegesellschaft, während des AfD-Parteitags bis 5. Juli darauf zu achten, dass ihre Hausordnung eingehalten wird. Die Messe – eine Landesgesellschaft – stehe für eine weltoffene, tolerante Veranstaltungskultur.