Linken-Chef von zweistelligem Ergebnis in Baden-Württemberg überzeugt: "Freu mich drauf"

Stuttgart - Linken-Chef Jan van Aken (64) will für seine Partei bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg auf ein zweistelliges Ergebnis kommen.

Jan van Aken (64), Parteivorsitzender der Linken, peilt bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg ein zweistelliges Ergebnis an. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Gemeinsames Ziel für den Wahlkampf sei es, erstmals in den Landtag einzuziehen, sagte van Aken der Deutschen Presse-Agentur. "Wir werden aber nicht nur den Einzug in Baden-Württemberg schaffen. Ich bin überzeugt, wir reißen die zehn Prozent. Und freu mich darauf."

In Umfragen steht die Linke derzeit bei 7 Prozent - damit dürfte sie den erstmaligen Einzug ins Parlament schaffen.

Die baden-württembergische Linke trifft sich bis Sonntag auf einem Parteitag in Leinfelden-Echterdingen im Kreis Esslingen, wo der Landesverband das Wahlprogramm beschließen und den Landesvorstand wählen will.

Auch van Aken wird erwartet. Er beklagt vor allem einen "Mieten-Notstand" im Südwesten. "Stuttgart ist auf Platz fünf der Städte mit den teuersten Mieten in Deutschland. Und unter den zehn teuersten Städten sind auch noch Freiburg und Heidelberg. Gleichzeitig hat Baden-Württemberg am wenigsten Sozialwohnungen im ganzen Land", sagte er.