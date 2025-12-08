Linken-Chefin Reichinnek offenbart Migräne-Leiden: "Sie belastet mich massiv"

Berlin - Die gesundheitliche Belastung ist für sie ein ständiger Begleiter: Linken -Fraktionschefin Heidi Reichinnek (37) spricht offen über ihre Migräne und, wie stark sie damit zu kämpfen hat.

Die Erkrankung würde Heidi Reichinnek (37) auch im Alltag einschränken. © Christophe Gateau/dpa

Die Fraktionschefin der Linken setzt sich für mehr Offenheit im Umgang mit Krankheiten in der Spitzenpolitik ein. Sie selbst ist von Migräne betroffen, wie sie der "Rheinischen Post" berichtet.

"Ich habe diese Erkrankung, und sie belastet mich massiv", so die 37-Jährige. Viele Termine könne sie trotz Migräne nicht absagen und müsse sich dann mit Medikamenten helfen.

"Aber Sumatriptan ist ein sehr starkes Mittel, das dazu führt, dass man sich nicht mehr so gut konzentrieren kann", erklärt sie. Umso wichtiger finde sie es, darüber zu sprechen.

"Das ist ja eine Krankheit, die vor allen Dingen Frauen betrifft. Und wie oft werden Frauen nicht ernst genommen, wenn sie sagen, dass sie massive Kopfschmerzen haben?", so die Spitzenpolitikerin.