Linken-Chefin Reichinnek offenbart Migräne-Leiden: "Sie belastet mich massiv"
Berlin - Die gesundheitliche Belastung ist für sie ein ständiger Begleiter: Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek (37) spricht offen über ihre Migräne und, wie stark sie damit zu kämpfen hat.
Die Fraktionschefin der Linken setzt sich für mehr Offenheit im Umgang mit Krankheiten in der Spitzenpolitik ein. Sie selbst ist von Migräne betroffen, wie sie der "Rheinischen Post" berichtet.
"Ich habe diese Erkrankung, und sie belastet mich massiv", so die 37-Jährige. Viele Termine könne sie trotz Migräne nicht absagen und müsse sich dann mit Medikamenten helfen.
"Aber Sumatriptan ist ein sehr starkes Mittel, das dazu führt, dass man sich nicht mehr so gut konzentrieren kann", erklärt sie. Umso wichtiger finde sie es, darüber zu sprechen.
"Das ist ja eine Krankheit, die vor allen Dingen Frauen betrifft. Und wie oft werden Frauen nicht ernst genommen, wenn sie sagen, dass sie massive Kopfschmerzen haben?", so die Spitzenpolitikerin.
Heidi Reichinnek zwischen Unterstützung und Anfeindungen
Von vielen Betroffenen bekomme sie große Unterstützung, doch zugleich würden sie auch Spott und Anfeindungen erreichen. "Einige sagen sogar, dass man die Krankheit instrumentalisieren würde", erzählt Reichinnek.
Für sie stehe fest, dass der Bundestag die Gesellschaft in vielerlei Hinsicht nicht repräsentiert - insbesondere mit Blick auf chronische Krankheiten oder Behinderungen.
Für sie bräuchte dieses Thema mehr Präsenz, weil es unfassbar viele Leute betreffen würde.
Ein Auftritt der Linken-Fraktionschefin bei "Markus Lanz" erregte zuletzt viel Aufmerksamkeit. In der Sendung konfrontierte Lanz sie mit mehreren Detailfragen zum Mietendeckel, worauf Reichinnek spürbar gereizt reagierte.
Im Anschluss erklärte sie, dass sie zu diesem Zeitpunkt unter einer Migräneattacke gelitten habe.
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa