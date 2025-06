12.06.2025 07:00 Mitgliederstärkste Partei Sachsens: Linke wählen neue Landes-Chefs

Von Pia Lucchesi

Leipzig - "Vorwärts immer! Rückwärts nimmer!", so heißt die Losung von Sachsens Linken vor einem zweitägigen Parteitag am Wochenende in Leipzig. Nach sechs Jahren im Amt werden Susanne Schaper (47) und Stefan Hartmann (57) den Parteivorsitz abgeben. Nach dem Rücktritt vom Rücktritt (wegen der vorgezogenen Bundestagswahl) nehmen Susanne Schaper (47) und Stefan Hartmann (57) als Linke-Landesvorsitzende nun ihren Hut. © Norbert Neumann Das Duo blickt dem Parteitag hoffnungsvoll entgegen. "Das Tal der Tränen liegt hinter uns. Wir haben die Partei durch Krisenzeiten geführt. Das zehrte an unseren Kräften", sagt die Chemnitzerin. Demütig schaut sie zurück auf Wahlniederlagen, Parteizoff, BSW-Gründung, Rechtsruck in der Gesellschaft sowie Kriege in der Ukraine und Israel. "Wir sind an unseren Niederlagen gewachsen." Stolz berichtet das Duo, dass die Linke heute mit einer Basis von über 11.000 Genossen Sachsens mitgliederstärkste Partei ist. Hartmann mit Blick auf das Superwahljahr 2029: "Die Linke wird gebraucht. Wir haben wieder eine Chance." Als neue Doppelspitze und Landesvorsitzende bringen sich insgesamt vier Kandidaten in Stellung: Anja Eichhorn (Mitglied Landesvorstand) und Marco Böhme (Ex-Landtagsabgeordneter), Silvio Lang (Kreisvorsitzender Bautzen) und Marika Tändler-Walenta (Ex-Landtagsabgeordnete). Die Wahl steht am Samstag auf der Tagesordnung. Sonntag soll es dann Debatten zum sächsischen Landeshaushalt geben.

Titelfoto: Norbert Neumann