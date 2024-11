Parteitag-Erkenntnisse: Das sind die Leitplanken und Positionslichter bei den Linken

Leipzig - Sachsens Linke stehen bereit für substanzielle Gespräche mit einer schwarz-roten Minderheitsregierung in Sachsen.

"Ebenso nicht, wer mit Faschisten anbandelt oder gemeinsam abstimmt", erklärte die Vorsitzende Schaper in ihrer Rede vor den gut 200 Delegierten.

Sie klärten dafür auf ihrem Parteitag am Samstag in Neukieritzsch eine wichtige Personalfrage und setzten Positionslichter sowie Leitplanken.

Leitplanken: Die angehenden Koalitionäre CDU und SPD hatten am Freitag angekündigt, eine neue politische Kultur etablieren zu wollen. Die Linke nimmt diese Ankündigung ernst. Stefan Hartmann will prüfen, "was da wirklich praktisch daraus wird".