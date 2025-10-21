Drei Überläufer auf einmal: "Team Freiheit" sitzt plötzlich im Landtag

Die Landtagsabgeordnete Sandy van Baal (48) ist aus der FDP ausgetreten und hat sich dem "Team Freiheit" angeschlossen. © Sandy van Baal

"Was für ein großartiger Tag für die Freiheit! Sandy van Baal, Helge Ziegler und Werner Jannek sind starke Stimmen, die sich nicht verbiegen lassen", jubelte Kemmerich in einer Mitteilung des "Team Freiheit" am Montag.

So wie dieses Trio, war auch Thüringens kurzzeitiger Ministerpräsident aus der FDP ausgetreten und anschließend zur von Petry mitbegründeten Bewegung gewechselt, wo er inzwischen Vorsitzender ist.

Besonders der Zugang von Sandy van Baal (48) ist für das "Team Freiheit" ein echter Meilenstein, denn die 48-Jährige sitzt derzeit im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern - eines der Bundesländer, in denen das Team Freiheit im nächsten Jahr erstmalig zu einer Landtagswahl antreten will.

Aufgrund "tiefgreifender inhaltlichen Differenzen" sei van Baal bereits im April aus der FDP-Fraktion ausgetreten und sitzt seither als fraktionslose Abgeordnete im Parlament. Nun sei sie mit sofortiger Wirkung endgültig auch aus der Bundespartei ausgetreten und zum Team Freiheit übergelaufen.