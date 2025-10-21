Drei Überläufer auf einmal: "Team Freiheit" sitzt plötzlich im Landtag
Schwerin - In einem Schlag hat die FDP gleich drei Politiker an die neue Partei von Frauke Petry (50) und Thomas Kemmerich (60) verloren.
"Was für ein großartiger Tag für die Freiheit! Sandy van Baal, Helge Ziegler und Werner Jannek sind starke Stimmen, die sich nicht verbiegen lassen", jubelte Kemmerich in einer Mitteilung des "Team Freiheit" am Montag.
So wie dieses Trio, war auch Thüringens kurzzeitiger Ministerpräsident aus der FDP ausgetreten und anschließend zur von Petry mitbegründeten Bewegung gewechselt, wo er inzwischen Vorsitzender ist.
Besonders der Zugang von Sandy van Baal (48) ist für das "Team Freiheit" ein echter Meilenstein, denn die 48-Jährige sitzt derzeit im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern - eines der Bundesländer, in denen das Team Freiheit im nächsten Jahr erstmalig zu einer Landtagswahl antreten will.
Aufgrund "tiefgreifender inhaltlichen Differenzen" sei van Baal bereits im April aus der FDP-Fraktion ausgetreten und sitzt seither als fraktionslose Abgeordnete im Parlament. Nun sei sie mit sofortiger Wirkung endgültig auch aus der Bundespartei ausgetreten und zum Team Freiheit übergelaufen.
Frauke Petry: Team Freiheit "hat nächste Stufe gezündet"
Nachdem bereits vor wenigen Tagen die langjährige AfD-Bundestagsabgeordnete Joana Cotar (52) dem "Team Freiheit" beigetreten ist, sieht Petry ihre Bewegung mit den neuesten Zugängen bereit für die nächste Stufe.
"Dieser Zuwachs an Expertise und Tatkraft wird unsere Bewegung massiv stärken - die nächste Stufe im Kampf für die Freiheit ist gezündet!"
Mit Helge Ziegler und Werner Jannek haben sich zudem zwei Kommunalpolitiker aus dem Landkreis Main-Spessart (Bayern) von der FDP abgewandt und dem Team Freiheit angeschlossen.
Titelfoto: Bildmontage: Sandy van Baal, Martin Schutt/dpa, Michael Kappeler/dpa