Prominenter Zuwachs für Deutschlands neueste Partei: AfD-Aussteigerin will "noch einmal kämpfen"

Berlin - Die langjährige Bundestagsabgeordnete Joana Cotar (52) hat sich der neuen Partei von Frauke Petry (50) und Thomas Kemmerich (60) angeschlossen.

Joana Cotar (52) ist das neueste Gesicht beim Team Freiheit. (Archivfoto) © Sarah Knorr/dpa

Zwischen 2017 und 2022 saß die 52-Jährige für die AfD im Bundestag, nach ihrem Parteiaustritt Ende 2022 blieb sie als fraktionslose Abgeordnete bis zum Abdanken der Ampel-Regierung im Parlament.

Nun hat sie mit dem "Team Freiheit" eine neue politische Heimat gefunden.

Eigentlich habe sie bereits über einen völligen Rückzug aus der Politik nachgedacht, doch sie könne aus Gründen der Heimatliebe nicht mitansehen, wie eine weitere Regierung "das Land vor die Wand" fahre.

"Ich habe mich entschieden, noch einmal zu kämpfen, und deswegen unterstütze ich ab heute das Team Freiheit", erklärte Cotar in einer Videobotschaft am Donnerstag.

Erst vor wenigen Tagen hatte Petry die von ihr mitbegründete Bewegung im Vorfeld der Landtagswahl in Baden-Württemberg offiziell als Partei eintragen lassen, um von der Wahlleiterin auch auf den Stimmzettel gesetzt werden zu können.

So wie Petry selbst wolle auch Cotar aber keineswegs Parteimitglied werden, schließlich bezeichnet das Team Freiheit die Parteien als "Teil des Problems".