Sonja Jacobsen im TAG24-Interview: "Eine Liberale war ich schon immer"

Hamburg - Die Journalistin Sonja Jacobsen (51) wurde am Sonnabend zur neuen Landesvorsitzenden der FDP Hamburg gewählt. Erst vor wenigen Jahren trat die Mutter von zwei Kindern in die Partei ein, führte vor der Wahl den FDP-Kreisverband in Bergedorf. Im Interview mit T AG24 sprach die 51-Jährige über ihre Definition liberaler Politik für Hamburg .

Sonja Jacobsen (51) am Sonnabend, nach ihrer Wahl zum Landesvorsitzenden der FDP Hamburg. © Markus Scholz/dpa

TAG24: Frau Jacobsen, 2017 sind Sie in die FDP. Am Samstag, 1. April, sind Sie zur neuen Landesvorsitzenden in Hamburg gewählt worden. Was treibt sie an - und was in die FDP?

Sonja Jacobsen: Eine Liberale war ich schon immer, auch wenn ich erst seit wenigen Jahren im organisierten Liberalismus aktiv bin. Das hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Wesen des Liberalismus zu tun, dass eine feste Organisation eigentlich schon eine Einschränkung der persönlichen Freiheit darstellt. Nachdem ich der Partei beigetreten bin, hat das eine Eigendynamik entfaltet, der ich mich nicht entziehen konnte. Ich bin ein Sekt- oder Selters-Typ, ich mache Sachen gar nicht - oder richtig.

TAG24: Sie haben gerade gesagt, dass es eigentlich dem liberalen Wesen widersprechen würde, sich in Strukturen zu binden. Gerade in den letzten Jahren ist nicht nur ein erhöhter Politikverdruss in der Bevölkerung festzustellen, sondern auch eine offenbare Unzufriedenheit mit dem Parteiensystem. Damit einhergehend ist ein verstärktes außerparteiliches politisches Engagement zu beobachten, in dessen Rahmen Bürger für Bürger Politik machen. Sie gingen trotzdem in die Partei, warum?