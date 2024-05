Verstörend! FDP-Politiker leckt Toiletten ab und malt sich Hitlerbart aus Fäkalien

Aalen - Es klingt wie ein schlechter Scherz, doch es ist tatsächlich passiert! In einem Video, das auf Social Media viral geht, leckt FDP -Politiker und Kommunalwahl-Kandidat Martin Neumaier öffentliche Toiletten und Klobürsten ab.

Martin Neumaier (FDP) leckt Toiletten und Klobürsten ab. © Bildmontage: Marlyn/X

Bis vor Kurzem trat der Politiker auf dem Listenplatz 2 für den Stadtrat in der schwäbischen Stadt Aalen an. Die Kommunalwahlen Aalen/Ellwangen finden am 9. Juni statt. Doch seine Kandidatur wurde mittlerweile von der Webseite gelöscht.

Grund dafür dürfte ein verstörendes Video sein, das Neumaier selbst auf seinen sozialen Netzwerken veröffentlichte.

Die Aufnahmen zeigen, wie der Ostalb-Kandidat seinen Kopf in die Kloschüssel einer öffentlichen Toilette steckte. Dazu kommentiert er: "Als kleine Strafe für den Loser-Sklaven, den ich euch leider eingeschleppt habe, bin ich jetzt auf dem Bahnhofs-Klo."

Daraufhin schleckte er sämtliche Klobrillen sowie Klobürsten ab. "Kommt nicht wieder vor", beendet Neumaier seinen Beitrag.