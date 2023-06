20.06.2023 05:24 Den roten Balken hochkriegen: Sachsens SPD hat zweistellige Pläne

Die sächsische SPD will am Wochenende auf einem Parteitag in Chemnitz eine neue Führungsriege wählen und dabei ein Signal der Geschlossenheit senden.

Von Alexander Bischoff

Dresden/Chemnitz - Die sächsische SPD will am Wochenende (24. bis 25. Juni) auf einem Parteitag in Chemnitz eine neue Führungsriege wählen und dabei ein Signal der Geschlossenheit senden. Sachsens SPD will wieder "deutlich zweistellig" werden. Das Foto zeigt Kathrin Michel (60), eine der beiden Parteichefs. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Außer den beiden Landesvorsitzenden Kathrin Michel (60) und Henning Homann (43) treten auch die anderen Vorstandsmitglieder erneut zur Wahl an, teilte die Partei am gestrigen Montag mit. Die SPD sei gut aufgestellt, konstatierte Michel. "Wir sind geeint von der Spitze bis zur Basis."

Homann formulierte das Ziel, gestärkt aus der Landtagswahl 2024 hervorzugehen. SPD SPD kritisiert NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst bei Flüchtlingspolitik "Unser Anspruch ist, dass der schwarze und der blaue Balken runtergeht und der rote Balken hochgeht", sagte er mit Blick auf CDU und AfD. Man wolle "deutlich zweistellig" werden. Bei Wahl 2019 hatte die SPD mit 7,7 Prozent der Zweitstimmen ihr bisher schlechtestes Ergebnis erzielt.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa