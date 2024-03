Sören Bartol ist neuer hessischer SPD-Vorsitzender: So viele Stimmen bekam er

Frankfurt am Main - Die Hessen-SPD stellt sich an der Spitze neu auf. Zum Nachfolger von Nancy Faeser (53) wurde Sören Bartol (49) als Landesvorsitzender gewählt. Der 49-Jährige will Politik als "Mannschaftssport" betreiben.

Mittlerweile steht es fest: Sören Bartol (49) wird neuer Landesvorsitzender der SPD in Hessen. © Helmut Fricke/dpa

Die Hessen-SPD hat Sören Bartol zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Der 49-jährige Bundestagsabgeordnete erhielt am Samstag bei einem Parteitag in Frankfurt am Main 84,2 Prozent der Delegiertenstimmen.

Er ist Nachfolger von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die nicht mehr antrat. In Hessen war im Oktober 2023 ein neuer Landtag gewählt worden. Seit Januar regiert die SPD als Juniorpartner in einer schwarz-roten Koalition.



Bartol will Politik nach eigenen Worten als "Mannschaftssport" betreiben. Bei dem Parteitag mit rund 330 Delegierten beschwor er den Zusammenhalt von Landtagsfraktion, Regierungsmitgliedern und der Partei bei den hessischen Sozialdemokraten. Nur mit einem starken Team könne man wachsen, sagte er.

"Es ist ein Parteitag in einer neuen, in einer veränderten Situation", sagte Bartol. Die SPD sei in Hessen nach 25 Jahren zurück in der Regierung. "Hinter uns liegt ein miserables Wahlergebnis", erklärte der 49-Jährige mit Blick auf die Landtagswahl, bei der die SPD 15,1 Prozent der Stimmen bekam und kein Direktmandat erringen konnte.